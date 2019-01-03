На одном из перекрестков Баку будет установлен светофор с трехфазным режимом работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Благодаря проекту, подготовленному в результате анализов, проведенных на перекрестке улиц Тебриза и Гасаноглу, уменьшен транспортный поток, и обеспечена безопасность участников дорожного движения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Наблюдения показали, что протяженность транспортной очереди в часы пик на улице Гасаноглу от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Тебриз сократилась с 396 метров до 58 метров, по улице Фатали хана Хойского в направлении улицы Тебриз – с 493 метров до 102 метров.

Отметим, что также с целью устранения плотности транспортного потока, наблюдаемого на пересечении улице Тебриз и Гасаноглу, для сворачивающих налево транспортных средств дополнительно созданы проезжие полосы. В дальнейшем для усиления безопасности движения на перекрестке будет установлен светофор с трехфазным режимом работы

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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