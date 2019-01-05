В Азербайджане более 270 пациентов были обследованы на респираторные вирусные инфекции

5 января 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За период с весны до зимы 2018 года были взяты образцы у более чем 270 пациентов для лабораторных исследований на респираторные вирусные инфекции или подобные гриппу заболевания.

Об этом в субботу сказала Trend заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афаг Алиева.

По ее словам, в ходе исследований только у одного человека был обнаружен сезонный вирус гриппа (вирус В).

Замдиректора также сказала, что в настоящее время не наблюдается роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Ситуация по инфекционным заболеваниям в стране стабильная. В данный момент наблюдаются лишь случаи заболевания сезонными ОРВИ. Если будут случаи длительного заболевания острыми вирусными инфекциями, у пациентов будут взяты образцы для лабораторного исследования и переданы Республиканской противочумной станции», - отметила Алиева.

Алиева добавила, что в соответствии с приказом министра здравоохранения продолжаются мероприятия по выявлению больных, усилению мер по дезинфекции на предприятиях, проведению обследований.

Алиева также порекомендовала жителям Азербайджана соблюдать некоторые правила для защиты от вирусов.

«Следует держаться подальше от мест массового скопления людей, использовать стерильные маски, не контактировать с больными. Больные должны сидеть дома, лечиться по назначению врача», - добавила заместитель директора центра.

Специалист также отметила, что в связи с наличием инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, местные отделения центра время от времени также проводят дезинфекцию в школах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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