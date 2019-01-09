В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с эпидемситуацией по «птичьему гриппу»

9 января 2019 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 14 по 18 января пройдет очередной мониторинг в связи с эпидемситуацией по «птичьему гриппу» с участием специалистов и сотрудников Государственной ветеринарной службы, Агентства пищевой безопасности, минздрава и минэкологии и природных ресурсов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Мониторинг планируется провести в Абшеронском национальном парке на острове Пираллахи, охотничьем хозяйстве Агзыбир Шабранского района, Ширванском национальном парке в Сальянском районе, Аггёльском национальном парке в Агджабединском районе и Гызылагаджском государственном природном заповеднике в Лянкяранском районе.

В ходе мониторинга также будут проведены исследования в птичьих и домашних хозяйствах.

Материалы крови и другие материалы, изъятые во время мониторинга, будут исследованы в лаборатории Института пищевой безопасности, и общественность будет проинформирована о результатах.

Государственная ветеринарная служба заявляет, что эпизоотическая ситуация в республике по «птичьему гриппу» и другим острым инфекционным заболеваниям стабильная. Служба осуществляет необходимые меры с соответствующими структурами для сохранения этой стабильности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Запрещен ввоз живой птицы и продуктов птицеводства в Азербайджан из еще нескольких иранских провинций
Общество 14 декабря 2018 13:58
В Азербайджане обнародованы результаты мониторинга в связи с "птичьим гриппом"
Общество 8 декабря 2018 16:25
Запрещен ввоз живой птицы и продуктов птицеводства из Ирана в Азербайджан
Экономика 7 декабря 2018 10:54
Мониторинги на радио- и телеканалах Азербайджана выявили свыше 4 600 нарушений норм литературного языка
Общество 5 декабря 2018 12:15
ВОЗ: Птичий грипп остановили на рубежах Казахстана
Казахстан 15 ноября 2018 13:57
В Азербайджане проводится очередной мониторинг в связи с "птичьим гриппом"
Общество 14 ноября 2018 20:41
Лента новостей
Доля частных инвестиций в Астану составляет 90%
Казахстан 14:07
Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер
Общество 14:03
Узбекистан планирует либерализовать валютный рынок
Экономика 14:00
В 2019 год с новой модой – красочный вечер в Баку (ФОТО)
Стиль 13:51
В урегулировании сирийского кризиса велика роль Ирана – МИД Турции
Политика 13:51
Стратегия развития “UNEC-100”: миссия, взгляд в будущее, основные ценности
Общество 13:45
Кремль: Ожидается визит Эрдогана в Россию
Россия 13:43
Из России в Азербайджан: звезды в коротком метре
Культура 13:40
SOCAR огласила объем добычи газа за 2018 год с месторождения "Умид"
Энергетика 13:35