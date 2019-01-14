В Апелляционную комиссию Азербайджанского медуниверситета обратились около 300 студентов

14 января 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После начала зимней сессии в Азербайджанском медицинском университете в Апелляционную комиссию было подано около 300 заявлений, сообщает Trend со ссылкой на председателя комиссии, профессора Сурхая Мусаева.

Председатель комиссии отметил, что часть заявлений вполне обоснованные, а большая часть нет. «То есть, обращения считаются обоснованными тогда, когда ошибочны тесты, или же эталон ответа неправильно отражен в тесте, даже если студент ответил правильно. В целом в работе комиссии отрадно то, что студенты приходят не с тестами, продаваемыми на улицах, а с книгами, называют прочитанную литературу, пишут вариант, который считают правильным, и даже находят и приносят источник на английском языке», - Мусаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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