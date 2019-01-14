В одном из районов Азербайджана проведена дезинфекция свиноводческих хозяйств (ФОТО)

14 января 2019 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в целях предотвращения перехода в страну «свиного гриппа» (вируса A-H1N1), обеспечения эпизоотической стабильности в хозяйствах провела ветеринарный осмотр свиноводческих хозяйств, встретилась с предпринимателями и провела дезинфекцию в хозяйствах, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на службу.

Такие меры были приняты в Габалинском районе в хозяйствах Арменака Ундалова, где содержатся 42 свиньи, Размика Дингилиси, где содержится 21 свинья. Специалисты в первую очередь провели клинический осмотр свиней, во время которого не было выявлено никаких инфекционных болезней. Была проведена вакцинация свиней в возрасте от трех месяцев против сибирской язвы. Также на участке в 105 квадратных метров были проведены профилактическая дезинфекция и дезинсекция.

В рамках мероприятий специалисты подробно проинформировали владельцев хозяйств о таких болезнях, как сибирская язва, бруцеллез и «свиной грипп», и порекомендовали строго соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Также владельцам хозяйств и местным жителям даны рекомендации по соблюдению зоотехнических правил кормления и разведения животных.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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