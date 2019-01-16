АЖД привела в готовность технику в связи с резким похолоданием

БАКУ /Trend/ - В связи с ожидаемым резким похолоданием в Азербайджане, по указанию руководства ЗАО «Азербайджанские железные дороги» подготовлен соответствующий план мероприятий, сообщили в среду Trend в ЗАО.

Так, в департаментах, на станциях, в организациях и предприятиях организованы круглосуточные дежурства с участием ответственных работников. В подразделениях ЗАО «Поезд по чрезвычайным ситуациям», в дорожном хозяйстве, хозяйствах по электроснабжению, сигнализации и связи приводится в готовность техника, осуществляются меры по надежному закреплению составов, стоящих на путях станций. Для безопасной доставки пассажиров и грузов до пункта назначения для машинистов были проведены дополнительные тренинги, даны соответствующие поручения.

Отметим, что ранее Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредило о резком похолодании в Азербайджане в ночь с 16 на 17 января.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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