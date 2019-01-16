МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме в связи с резким изменением погоды

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно предупреждению бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в связи с ожидаемой опасной гидрометеорологической ситуацией на Абшеронском полуострове, в акватории Каспийского моря и районах Азербайджана, 17-18 января соответствующие аварийно-спасательные структуры и региональные центры МЧС в целях своевременного предотвращения происшествий и аварий, а также оперативного устранения их возможных результатов будут работать в усиленном режиме.

В связи с этим министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаляддин Гейдаров подписал соответствующий приказ.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов, в ночь с 16 на 17 сентября погода на территории страны резко изменится. Так, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличится до 20-25 м/с, временами до 30-35 м/с, в открытом море до 38-40 м/с. Высота волны в море ожидается 3-5 метров, а затем 6-8 и больше метров.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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