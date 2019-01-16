Минздрав Азербайджана опроверг информацию о распространении ветром вируса "свиного гриппа"

16 января 2019 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распространяемая в социальных сетях информация о том, что в Азербайджан вместе с ветром попадает вирус "свиного гриппа", не соответствует действительности, в стране нет данного вируса.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения, комментируя данную информацию.

В министерстве отметили, что прекращение занятий в общеобразовательных учреждениях связано с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погоды.

"Просим граждан не поддаваться на провокации. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем", - добавили в минздраве.

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