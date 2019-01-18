В Баку 20 января будет ограничено и изменено движение автомобилей

18 января 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения удобного, беспрерывного и безопасного передвижения лиц, которые придут почтить память жертв трагедии 20 Января, с 08:00 20 января и до окончания церемонии будет полностью ограничено движение автомобилей по улицам, пересекающимся и примыкающим к проспекту Парламента. Об этом сказал полковник полиции Управления Государственной дорожной полиции ГУП Баку Вагиф Асадов, сообщает в пятницу Trend.

Будет ограничено и изменено движение всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, пересечения круга Микаила Мушвига с проспектом Метбуат, по улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, то есть, за административным зданием Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента и Аллеи шехидов.

Дорожная полиция рекомендует по возможности меньше пользоваться личным транспортом в этих направлениях, и отдать предпочтение общественному транспорту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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