Завтра днем в Баку ожидается сильный ветер

23 января 2019 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами возможны слабый туман, морось. Юго-западный ветер днем усилится.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-10, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 70-80, днем - 55-69 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается моросящий дождь, местами туман, днем порывистый западный ветер.

Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

Завтра со второй половины дня до полудня пятницы в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра составит 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с. В горных районах скорость юго-западного ветра будет достигать 20-25 м/с.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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