В Баку сократилось число преступлений

24 января 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку сократилось число преступлений.

Об этом на расширенном оперативном совещании сказал прокурор Баку Ильгар Аббасов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на прокуратуру столицы.

На совещании было отмечено, что если в 2017 году по городу было зарегистрировано 12 122 преступления, то в 2018 году этот показатель составил 11 813, то есть на 2,5 процента меньше.

На 0,2 процента вырос процент раскрываемости преступлений, составив 80,2 процента, а число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 30,8 процента - до 1308-и.

В 2018 году было обеспечено раскрытие 66 умышленных убийств (в 2017 году – 59), за исключением четырех фактов (три факта связаны с пропажей без вести), а также 32 умышленных попыток убийства (в 2017 году – 38).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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