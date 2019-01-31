Назначена завотделом образования Сумгайыта

БАКУ /Trend/ - Арзу Ализаде назначена заведующей отделом образования Сумгайыта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть города.
Ранее она являлась директором школы №25.
Предыдущий завотделом Низами Намазов был освобожден от должности еще в апреле прошлого года и с тех пор назначения на эту позицию не было.
Отметим, что завотделом образования назначается местной исполнительной властью при условии согласования с министерством образования.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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