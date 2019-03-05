По мере потепления случаи заражения ветрянкой уменьшатся – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не наблюдается рост случаев заболевания ветрянкой, они встречаются редко. Об этом во вторник сказала Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева.

«Считаю, что в этом году случаев заражения меньше, чем в прошлом. Если регистрируются случаи заражения ветрянкой, то местные отделы Центра проводят эпидемические меры на местах, и дальнейшее распространение болезни пресекается».

Алиева добавила, что в Азербайджане ветрянка включена в группу неуправляемых заболеваний, и против нее не проводится вакцинация.

По ее словам, ветрянка - заболевание, характерное для весенне-осеннего сезона, и по мере повышения температуры воздуха случаи заболевания ветрянкой уменьшатся.

Комментируя мнение о распространении вируса Коксаки в Азербайджане, замдиректора Центра сказала, что в проведенных до сих пор лабораторных анализах не выявлены случаи заражения этим вирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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