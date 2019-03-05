По мере потепления случаи заражения ветрянкой уменьшатся – минздрав Азербайджана

5 марта 2019 23:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не наблюдается рост случаев заболевания ветрянкой, они встречаются редко. Об этом во вторник сказала Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева.

«Считаю, что в этом году случаев заражения меньше, чем в прошлом. Если регистрируются случаи заражения ветрянкой, то местные отделы Центра проводят эпидемические меры на местах, и дальнейшее распространение болезни пресекается».

Алиева добавила, что в Азербайджане ветрянка включена в группу неуправляемых заболеваний, и против нее не проводится вакцинация.

По ее словам, ветрянка - заболевание, характерное для весенне-осеннего сезона, и по мере повышения температуры воздуха случаи заболевания ветрянкой уменьшатся.

Комментируя мнение о распространении вируса Коксаки в Азербайджане, замдиректора Центра сказала, что в проведенных до сих пор лабораторных анализах не выявлены случаи заражения этим вирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане начинается вакцинация от кори лиц в возрасте 20-40 лет
Общество 4 марта 12:19
В ближайшее время в Азербайджан будет доставлена противокоревая вакцина для иммунизации взрослых (Эксклюзив)
Общество 1 марта 10:57
В Азербайджане с конца прошлого года корью заболели более 150 человек
Общество 27 февраля 14:15
Минздрав Азербайджана о ситуации в связи заболеваемостью ветрянкой
Общество 30 января 11:35
Минздрав Азербайджана о вакцинации населения от кори
Общество 29 января 14:41
Минздрав Азербайджана о ситуации с сезонным гриппом
Общество 28 января 14:26
Лента новостей
"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Спорт 02:43
В Алеппо в результате подрыва мин погибли восемь сирийцев
Арабские страны 01:55
В США назначили помощника госсекретаря по Европе и Евразии
США 00:52
В работе Amazon произошел сбой
ИКТ 00:28
Лейла Абдуллаева: Что делают молодые граждане Армении на оккупированных территориях Азербайджана?!
Нагорно-карабахский конфликт 00:24
Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество в ряде сфер
Политика 00:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Од чершенбеси (ФОТО)
Политика 5 марта 23:53
ВБ раскрыл три главных принципа сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 5 марта 23:06
Абульфас Гараев: Мы всегда поддерживаем связь с потомками Насими
Культура 5 марта 22:52