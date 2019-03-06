Азербайджан будет по-новому назначать пенсии по инвалидности

БАКУ /Trend/ - В этом месяце министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует начать назначать пенсии по инвалидности посредством электронной системы, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Работы по подготовке соответствующей автоматизированной инфраструктуры уже завершаются.

Как и при назначении пенсий по старости, о назначении пенсии по инвалидности (размер пенсии, банковский филиал и дата получении пенсионной карточки по инвалидности), тоже будет сообщаться по "sms", на e-mail или официальным письмом.

Отметим, что система пенсионного обеспечения охватывает один миллион 300 тысяч человек, из которых 58,3 процента получают пенсии по возрасту, 11,6 процента - в связи с потерей кормильца, 30,1 процента - по инвалидности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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