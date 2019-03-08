БАКУ /Trend/ - В пятницу в Азербайджане отмечают Международный женский день 8 марта.

8 Марта - Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, политическое и общественное равноправие. Решение о праздновании Международного женского дня было принято по предложению Клары Цеткин на второй международной конференции женщин-социалистов в 1910 году в Копенгагене. Впервые он отмечался в 1911 году в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании. В России этот день впервые отмечали в 1913 году, в Азербайджане - в 1917 году. До 1914 года этот праздник отмечался в разные дни.

Празднование Международного женского дня 8 марта стало традицией после того, как его одновременно отметили в ряде стран.

С тех пор 8 марта отмечается и как день солидарности в борьбе за мир. В 1965 году в бывшем СССР 8 марта было объявлено нерабочим днем.

После обретения Азербайджаном независимости этот праздник сохранил за собой статус официального нерабочего дня.

Информационное агенство Trend поздравляет женщин Азербайджана, желает им счастья, здоровья!

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