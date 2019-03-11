Новая сфера науки в "Месячнике науки" - Эконофизика (ФОТО)

11 марта 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередное обсуждение в рамках «Месячника науки», проведенное с целью обеспечения в UNEC эффективной организации, управления и развития научной деятельности, посвящено теме «Новые сферы науки – эконофизика», сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Ректор, профессор Адалат Мурадов отметил, что одно из мероприятий, проведение которого предусмотрено в «Месячнике науки», охватывает новые сферы науки. Отметив, что исследование наук одного направления не актуально в современную эпоху, ректор довел до внимания, что состоятся обсуждения по поводу эконофизики, которая как наука появилась во второй половине 90-х годов. Учитывая недостаток информации об эконофизике, ректор подчеркнул, что впервые будет обобщен взгляд на одну и ту же проблему с различной призмы представителей различных сфер науки. Говоря о важности проводимых исследований, служащих для развития страны, А.Мурадов отметил, что в UNEC создан Центр исследования эконофизики. Он отметил, что центром будет руководить известный ученый, профессор Шахлар Аскеров.

Профессор Шахлар Аскеров выступил с докладом на тему «От экономики к эконофизике». Отметив, что в современную эпоху больше внимания привлекают межпредметные и межотраслевые науки, профессор довел до внимания, что в последнее время при соединении физики и экономики идут схожие процессы, в результате чего появилась новая наука – эконофизика. В своем выступлении раскрыв стороны эконофизики, ученый дал подробную информацию о ее объектах исследования, цели и предмете, прокомментировал применение физики в экономике, используя математические модели.

Участвующий в мероприятии выпускник UNEC, исследователь Малазийского исследовательского университета Саид Джафарли рассказал об исследованиях, проведенных им по эконофизической науке.

После выступлений состоялся обмен мнениями вокруг тем, касающихся сфер, к которым относится эконофизика, и других вопросов.

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