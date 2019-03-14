БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снизилась материнская смертность, сообщает Trend.

Коэффициент материнской смертности в 2017 году составил 14,6 на 100 000 новорожденных. В 2018 году этот показатель снизился до 12,2.

Что касается младенческой смертности в республике, то в 2016 году этот показатель составил 11,4 (на 1000 живорожденных до одного года).

Согласно отчету, коэффициент младенческой смертности в 2017 году снизился до 11,1, а в 2018 году этот показатель остался неизменным.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Туран)

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