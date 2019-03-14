Приезжать в Баку всегда очень приятно - израильский гимнаст Александр Шатилов

БАКУ /Trend/ - Приезжать в Баку и выступать на Национальной арене гимнастики всегда очень приятно, сказал Trend в четверг израильский гимнаст Александр Шатилов.

«Очень хорошо знакома Национальная арена гимнастики, мы приезжаем сюда не в первый раз, и надеюсь не в последний. Баку прекрасный город, и у нас здесь уже есть большое количество друзей. Сюда всегда очень приятно приезжать», - сказал спортсмен.

Александр Шатилов оценил свое выступление в квалификации как среднее.

«Выступил средне, надеюсь, что хватит баллов, для того чтобы выйти в финал. Завтра тоже выступаю в упражнениях на двух снарядах – конь и перекладина, где тоже при хорошем выступлении могу попасть в финал», - добавил гимнаст.

Спортсмен рассказал, что на Кубке мира в Баку принимают участие много сильных гимнастов.

«В этом году большая конкуренция в связи с тем, что этот этап Кубка мира дает очки на Олимпийские игры в Токио. Поэтому все кандидаты, которые планируют через эти соревнования пройти отбор на Олимпийские игры, приехали в Баку», - добавил Шатилов.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первый день проходят квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.