В рамках проекта "Наш двор" жителям Баку передан очередной благоустроенный двор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, очередной благоустроенный бакинский двор передан жителям.

Как сообщает Trend, обновленный двор, расположенный на территории Хатаинского района, охватывает здания на улице М.Рустамова, в которых проживает около 1 200 человек.

Отметим, что основная цель проекта "Наш двор" - благоустройство дворов с экологической точки зрения, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни жителей, создание для них комфортных условий.

В обустроенном в рамках проекта "Наш двор" очередном дворе также созданы благоприятные условия для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Для развития детей всех возрастных групп и рационального проведения досуга молодежи здесь созданы футбольная мини-площадка, шесть спортивных сооружений, игровая площадка для детей, установлены 18 скамеек.

С учетом пожеланий жителей, установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения на территории двора, высажено около 100 деревьев и на территории площадью 3000 квадратных метров заложена новая озеленительная полоса.

Двор, сданный в пользование жителей в Хатаинском районе, является двадцатым благоустроенным двором в рамках проекта "Наш двор".

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.