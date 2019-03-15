Азербайджан - один из центров первичного происхождения граната - Результаты исследований (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Получены новые результаты, подтверждающие, что Азербайджан является одним из центров первичного происхождения граната. Об этом в пятницу сказал Trend директор Института генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА Зейнал Акперов.

По словам директора Института, в настоящее время известно около 200 сортов граната азербайджанского происхождения. "Впервые нами были исследованы на молекулярном уровне генетическое разнообразие 85 форм и сортов граната. В ходе исследования было выявлено высокое генетическое разнообразие образцов, то есть каждый сорт граната отличался от других", - сказал Акперов.

Директора Института отметил, что наличие такого разнообразия сортов граната свидетельствует, что оно возникло многие тысячи лет назад и в течение всего этого времени гранат произрастет в Азербайджане.

"В настоящее время родиной граната наряду с Азербайджаном считаются Иран, Турция, Грузия и Афганистан. В Азербайджане большое разнообразие сортов граната и много территорий, на которых распространены его дикие формы. Считаем, что Азербайджан является одним из центров первичного происхождения граната. Этот факт доказывается проведенными нами исследованиями на молекулярном уровне", - сказал Акперов.

По словам директора Института, ведется паспортизация изученных образцов граната на основе генетических образцов.

Подготовленные на основе результатов исследований статьи на английском и русском языках опубликованы в журнале "Генетика" Российской Академии Наук.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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