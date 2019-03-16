Российский гимнаст завоевал в Баку "золото" Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях

БАКУ /Trend/ - Российский гимнаст Владислав Поляшов завоевал золотую медаль проходящего в Баку Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях.

Гимнаст набрал 15,133 балла.

«Серебро» завоевал Ферхат Ариджан (15,100 балла, Турция), «бронзу» - Ю Хао (15,066 балла, Китай).

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.

(Автор: Джани Бабаева)

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