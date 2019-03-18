В какие дни не будут работать центры Службы ASAN?

18 марта 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с праздником Новруз центры Службы ASAN и ASAN kommunal не будут работать 20-24 марта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Граждане смогут воспользоваться услугами центров с 25 марта.

Информацию касательно графика работы и оказываемых услуг граждане смогут получить, позвонив по номеру 108 технической поддержки.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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