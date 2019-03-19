На официальном сайте Совета Европы опубликована информация об "Антологии азербайджанской литературы"

19 марта 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На страницах официального сайта Совета Европы опубликованы обширные сведения об изданной Государственным Центром перевода Азербайджана в Страсбурге «Антологии азербайджанской литературы», сообщает во вторник Trend со ссылкой на центр.

В информации говорится: «Этот сборник из 28 рассказов увлечет вас в занимательное путешествие по азербайджанской литературе. Художественные образцы, охватывающие, преимущественно, современный период – с XIX века и по сей день, откроют вам эту загадочную, удивительную страну, полную парадоксов и парадигм».

Презентация книги состоится 23 марта 2019 года в 11:00 в Белом зале Клеберской библиотеки.

Модератор мероприятия: Тьери Эдмон

Выступления:

Афаг Масуд – председатель правления Государственного Центра Перевода Азербайджана;

Стэфан де Тапиа – профессор, директор департамента тюркских исследований Страсбургского университета;

Жан-Поль Мейер – профессор, декан филологического факультета Страсбургского университета;

Mишель Коп – писатель;

Жан-Эмануэль Медина и Альбер Вак – представители издательского дома «Кяпаз».

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