Где в Баку будут созданы велосипедные дорожки - КАРТА

10 апреля 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) принимает меры по созданию инфраструктуры для организации велосипедной езды в столице Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на БТА.

В этих целях, на первом этапе предусмотрено создание велосипедных дорожек на территориях в направлении парка Беюкшор - Олимпийский стадион, Академии наук, Приморского бульвара, на втором этапе - Ичеришехер, Зимнего парка, территории бывшей «Советской», спортивно-концертного комплекса имени Г. Алиева, парка Деде Горгуд, парка Ататюрка, парка Н. Нариманова, Белого города (White city), парка «Сахиль», Пламенных башен (Flame Towers) и Центра Гейдара Алиева,

Одним из рассматриваемых проектов является создание 18-ти километровой велосипедной дорожки вокруг Бакинского олимпийского стадиона и озера Беюкшор. Также проводится анализ по созданию велосипедной дорожной сети, которая охватит центр столицы.

В ближайшие годы в Баку будут созданы велосипедные дорожки и велостоянки.

Следует отметить, что в Ясамальском жилом комплексе Госагенства по жилищному строительству (MİDA) в пользование жильцов уже предоставлены велосипедные дорожки и велостоянки.

Напомним, что в соответствии с основным направлением «Госпрограммы по безопасности дорожного движения в Азербайджане в 2019-2023 годы» поощрение езды на велосипедах, и создание для этого соответствующей инфраструктуры включено в план основной деятельности БТА на предстоящие годы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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