В Баку продолжаются масштабные работы по ремонту автодорог (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями и поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ведется масштабная работа по ремонту и обновлению дорожной инфраструктуры в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, на первичном этапе восстанавливаются дороги в неудовлетворительном состоянии, а также с грунтовым и ракушечным покрытием. В первую очередь приводятся в порядок дороги наиболее интенсивной эксплуатации.

Так, идут к концу ремонтно-строительные работы на улице Эльчина Азизова, расположенной на «20-м жилом участке» Сабаильского района. Завершены работы по замене и трамбовке грунта, профилированию, и в настоящее время она асфальтируется.

В ближайшее время стартуют аналогичные работы на улице Арифа Исмаила, Юзбека Мурсалова, Черняковски и Юзабалы Алиева на «20-м участке», а также - «3-й массив» в поселке Бадамдар.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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