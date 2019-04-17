В Азербайджане усиливается ответственность грузоотправителей и экспедиторов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается ответственность экспедиторов и отправителей грузов. Как сообщает Trend, в связи с этим предлагается внесение изменений в Гражданский кодекс.

Согласно изменениям, в 851 статью Кодекса (грузоотправитель и грузополучатель) добавляется понятие «Перевозчик». Согласно договору, получатель груза является полномочным физическим или юридическим лицом. Перевозчик является физическим или юридическим лицом, осуществляющим на основе договора и за оплату перевозку груза с места его расположения в место назначения, а также обладающим правом на аренду или пользование транспортным средством.

В новой статье 853.1.1 отмечается, что отправитель груза для полного исполнения договора о перевозке должен представить документы, относящиеся к грузу, а также другую информацию.

Согласно изменениям, срок на подачу иска в связи с требованиями к экспедитору составляет один год со дня возникновения права на подачу иска. Перед подачей иска в отношении экспедитора обязательно в письменной форме необходимо представить ему претензию. Претензия может быть подана в период иска. Если экспедитор отвергает претензию, либо принимает ее частично, но не предоставляет ответа в связи с этим в течение 30 дней в его отношении может быть подан судебный иск.

Законопроект подготовлен с целью уточнения понятий договора о грузоперевозках, отправителях груза, перевозчиках и получателях груза, в том числе для усиления ответственности отправителей и экспедиторов (осуществляют перевозку от места нахождения груза к месту назначения от своего имени за счет отправителя).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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