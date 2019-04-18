МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей

18 апреля 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей, сообщает в четверг Trend.

«В последнее время растет число лиц, создающих в соцсетях фейковые профили, каналы и страницы от имени МВД и с использованием его логотипа. Создание и использование таких профилей недопустимо и влечет ответственность в порядке, установленном законом. На этих страницах и профилях размещается искаженная, неправильная информации о работе полиции, даются ошибочные ответы на вопросы граждан. Поэтому пользователям соцсетей рекомендуется не использовать фейковые страницы и профили», - говорится в обращении МВД.

Отмечается, что в соцсетях уже более двух лет функционируют официальные страницы МВД.

Граждане могут перейти с сайта МВД www.mia.gov.az на страницы в Facebook, İnstagram, Twitter и Youtube, или получать информацию по нижеследующим ссылкам:

Facebook https://www.facebook.com/mia.gov.az/

İnstagram https://www.instagram.com/azerbaycan.din/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCnOFln-vwFvkLMCMGyg2j-w?view_as=subscriber

Twitter https://twitter.com/MIAAzerbaijan

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мингячевире изъято 400 килограммов опасной для здоровья говядины
Происшествия 11:09
В Азербайджане будет усовершенствована оперативно-розыскная деятельность структур МВД
Общество 17 апреля 23:21
В Баку задержаны магазинные воры (ФОТО)
Происшествия 17 апреля 15:31
В Азербайджане погиб водитель опрокинувшегося в реку автомобиля
Происшествия 17 апреля 13:48
В Азербайджане арестован торговец наркотиками (ФОТО)
Происшествия 16 апреля 20:14
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия МВД
Политика 15 апреля 19:42
Лента новостей
В Азербайджане посредством "единого окна" выданы 17 разрешений для стройобъектов, не требующих экспертизы
Бизнес 12:16
Республика Корея может предложить Узбекистану 5G и технологии биоиндустрии
Бизнес 12:13
В Азербайджане продолжает расти производство сельхозпродукции
Бизнес 12:06
Приступил к деятельности тридцатый филиал Xalq Bank
Финансы 12:03
Согласован текст кредитного соглашения по финансированию проекта IGB (Эксклюзив)
Энергетика 11:59
Они загадочны, кокетливы, дерзки…Это азербайджанские женщины (ФОТО)
Культура 11:56
Число погибших из-за ливней в Пакистане возросло до 49
В мире 11:55
Как решить проблемы с позвоночником – советует специалист медцентра "NIRRIN" Наиля Мамедова (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 11:48
Международный мотосезон стартует в Ташкенте 4 мая
Центральная Азия 11:43