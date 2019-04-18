В Азербайджане обнародованы результаты выпускного экзамена девятиклассников

18 апреля 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты первого тура выпускных экзаменов для девятых классов общеобразовательных школ Баку, Ширвана и Нахчыванской АР, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

Учащиеся (37 434 человек), принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться со своими результатами, графическим изображением вопросника, правильными ответами заданий закрытого типа, а также оценочными критериями по каждому из заданий открытого типа, используя номер своей работы и номер документа, удостоверяющего личность (или FİN – код) на сайте ГЭЦ.

https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=19

Учащиеся могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив номер работы на номер 7727 (мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar).

В ГЭЦ создана Апелляционная комиссия по рассмотрению обращений, связанных с результатами экзамена, которая будет работать 1-3 и 6-7 мая с 10:00 до 17:00 по адресу: Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут пройти регистрацию, заполнив форму 24-26 и 29-30 апреля, после того, как будут объявлены результаты всех экзаменов.

Не прошедшие в указанный период регистрацию, впоследствии не смогут обращаться в Комиссию. В Апелляционной комиссии важно участие учащегося (с представлением удостоверения личности). Вместе с учащимся на собрании Комиссии может участвовать и один из родителей, который также должен представить удостоверение личности.

Результаты экзаменов, проведенных 10, 17 и 31 марта, будут поэтапно оглашены в ближайшие дни.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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