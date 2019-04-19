В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников турнира AGF Junior Trophy (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку в пятницу проходят подиумные тренировки спортсменок, участвующих в предстоящем II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире примут участие около 130 юниорок из 20 стран мира.

Участницы будут вести борьбу в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В течение двухдневных соревнований определятся победители в многоборье и в отдельных видах упражнений.

Азербайджан на этом турнире представят Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

Trend представляет читателям фоторепортаж с тренировки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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