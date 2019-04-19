В БВШН завершилась I Республиканская научная конференция студентов, посвящённая 96-летию Гейдара Алиева (ФОТО)

19 апреля 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей Школе Нефти завершилась I Республиканская научная конференция студентов, посвящённая 96-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

На церемонии закрытия приняли участие руководство БВШН, профессорско-преподавательский состав Высшей школы, а также такие партнеры БВШН как SOCAR Complex Drilling Works Trust, SOCAR Polymer, Huawei, Maire Tecnimont, ABB, Microsoft, Emerson Process Management и Avandsis Group. Одновременно на мероприятии присутствовали участники конференции, студенты и молодые талантливые исследователи и ученые, отличившиеся своими интересными идеями и ставшие победителями конкурсов.

В своем приветствии, ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул важность первой республиканской научной конференции студентов , включившая несколько секций и организованная в рамках трех обширных заголовков Перспективы химии и химической инженерии, Качественная энергия, Качественное обслуживание и высокие технологии – инновационные применения, и отметил, что конференция объединила обратившихся с заявкой 177 студентов и молодых исследователей и ученых, представляющих различные высшие учебные заведения страны и Национальную Академию Наук Азербайджана (НАНА).

Победители конкурса были награждены сертификатами БВШН и поощрительными подарками, предоставленными местными и международными компаниями, являющимися партнерами БВШН.

Поблагодарив участников конференции, ректор БВШН выразил уверенность, что молодые исследователи и ученые далее углубят свои знания в научной области, и пожелал им успехов в их дальнейшем развитии и больших профессиональных достижений.

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