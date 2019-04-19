Без поддержки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой достигнутые страной успехи в гимнастике были бы невозможны - Мариана Василева

БАКУ /Trend/ - Без поддержки Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой достигнутые страной успехи в гимнастике были бы невозможны, сказала в пятницу Trend главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

"После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана этот вид спорта в стране стал очень активно развиваться. Была построена не только Национальная арена гимнастики - большой спортивный комплекс, но и также были созданы условия для тренировок в клубах, открылись 17 секций по художественной гимнастике в регионах", - сказала главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике.

Как отметила Мариана Василева, зарубежные гости, приезжающие на соревнования в Азербайджан, всегда остаются довольны созданными в Национальной арене гимнастики условиями.

"Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) делает очень много для развития гимнастики в мире. Сам факт того, что мы организуем большое количество спортивных мероприятий и соревнований, помогает развитию гимнастики не только в Азербайджане, но и в мире. AGF всегда старается очень хорошо принимать гостей, условия у нас замечательные - лучшие в мире, и я с гордостью об этом говорю. Развитие и популяризация гимнастики в Азербайджане очень серьезные, наши гости это видят, и конечно, говорят об этом. Приятно слышать от них, что как всегда все проходит на высоком уровне и, что здесь не может быть по-другому", - добавила она.

Говоря о предстоящем II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в Баку Мариана Василева отметила, что азербайджанские спортсменки, участвующие в соревновании, хорошо подготовлены.

"Юниорская команда будет представлена в групповых упражнениях пятью гимнастками – это Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде. Они уже прошли два старта – соревнования в Израиле в ноябре прошлого года и, буквально две недели назад, соревнования в Польше. На двух этих международных турнирах команда завоевала первые места. На Международном турнире AGF Junior Trophy они столкнутся с основными своими конкурентами, и мы посмотрим, как выступает наша команда на фоне остальных. Думаю, что она нас порадует. В индивидуальном зачете участвуют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и Арзу Джалилова. Эти три девочки готовятся к Юниорскому Чемпионату мира по художественной гимнастике в Москве, который пройдет в июле. Также на Чемпионате выступит юниорская команда в групповых упражнениях. Думаю, что на турнире AGF Junior Trophy у нашей сборной все получится, но спорт есть спорт, и здесь никогда нельзя гарантировать результат. Надеюсь, мы выступим без ошибок и попадем в финал, а уже потом будем бороться за призовые места", - отметила Мариана Василева.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире примут участие около 130 юниорок из 20 стран мира.

Участницы будут вести борьбу в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В течение двухдневных соревнований определятся победители в многоборье и в отдельных видах упражнений.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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