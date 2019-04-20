БАКУ /Trend/ - В Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики проходит II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня проходят квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.

Trend представляет читателям лучшие моменты Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy

(Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.