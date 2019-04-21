Без поддержки и веры руководства Федерации гимнастики Азербайджана мы бы никогда не добились такого результата - Мариана Василева

21 апреля 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выражаю благодарность руководству Федерации гимнастики Азербайджана, потому что без поддержки и веры нашего руководства мы бы никогда не добились такого результата, сказала Trend в воскресенье главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

«Также хочу поблагодарить весь наш коллектив, спасибо, нашим девочкам и всем тренерам. Результаты всегда говорят сами за себя. Видя, как весь зрительный зал встал на ноги в честь нашей страны, в честь нашей команды, когда все зрители исполнили Государственный гимн Азербайджана - у меня навернулись слезы гордости. Надеюсь, что на следующей неделе на Кубке мира по художественной гимнастике наша групповая команда сеньорок и гимнастки, выступающие в индивидуальной программе - Вероника Гудис и Зохра Агамирова, также нас обрадуют», - сказала главный тренер.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy прошел в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире участвовали около 130 юниорок из 20 стран мира.

На турнире команда Азербайджана завоевала серебряную медаль в многоборье среди команд в групповых упражнениях, «золото» в групповых упражнениях с пятью обручами и «серебро» в групповых упражнениях пятью лентами.

Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова завоевала «серебро» в упражнениях с лентой и «бронзу» в упражнении с мячом, а Арзу Джалилова завоевала бронзовую медаль в упражнениях со скакалкой.

(Автор: Джани Бабаева)

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