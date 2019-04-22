Какие учителя в Азербайджане не смогут принять участие в конкурсе по смене места работы?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учителя, работающие в средних школах на основе срочного трудового договора, не смогут принять летом участие в конкурсе по смене места работы.

Об этом сообщил Trend заведующий отделом по человеческим ресурсам министерства образования Азербайджана Эшги Багиров.

По его словам, в конкурсе смогут принять участие только учителя, работающие на бессрочной основе.

Представитель министерства напомнил, что в настоящее время проводится конкурс для учителей, работающих на основе срочного трудового договора и желающих заменить его бессрочным. В конкурсе смогут принять участие те учителя, которые желают поменять договор со школой, в которой они работают. По словам Багирова, учителя, работающие по срочному договору могут быть приняты на работу в другую школу по вакантному месту лишь заново приняв участие в конкурсе.

Багиров добавил, что учителя, успешно прошедшие собеседование для перехода на бессрочный договор, будут приняты на работу на постоянной основе с начала следующего учебного года. Поэтому эти учителя не смогут принять участие в конкурсе по смене места работы в этом году.

По словам официального представителя минобразования, в течение учебного года на работу по срочному трудовому договору принимаются на работу 3000-4000 учителей. В этому учебном году на работу по срочному контракту были приняты боле 4000 учителей.

«Однако не все они были приняты на вакантные должности. Некоторые работающие по срочному договору учителя работают вместо тех, кто находится в декретном отпуске, либо вышел в отпуск за свой счет. Поэтому эти учителя не смогут заменить свой договор на бессрочный, так как, в таком случае, при возвращении лиц, которых они заменяют, из отпуска, договор с работающим на данный момент учителем расторгается», - сказал Багиров.

Он добавил, что несмотря на то, что в прошлом году для смены срочного договора на бессрочный обратились 2-3 тысячи учителей, всего 500 из них успешно прошли конкурс. Однако если в этом учебном году будет объявлено больше вакантных мест и будет принято на работу по срочному договору больше учителей, то в этом году их число может возрасти.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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