В связи с гонками Формулы 1 ограничивается автодвижение на центральных улицах Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с соревнованиями Гран При Азербайджана Формулы 1 в Баку с сегодняшнего дня ограничивается и перенаправляется движение автомобилей на Бакинском городском кольце. Об этом в понедельник сообщил Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, движение автомобилей ограничивается и перенаправляется в направлении площади «Азнефть», "20-го участка" на Баилово и с южной стороны, а также в направлении Дома правительства – от пересечения ул. У. Гаджибекова с ул. Афияддина Джалилова, от пересечения с ул. Сафарова, по ул. Лермонтова, у парка им. Ахундова и вокруг него, в направлении ул. Ахмеда Джавада, Истиглалият, Бунията Сафарова, Шейха Шамиля, вдоль Приморского Национального парка, по просп. Нефтяников, на площади Азадлыг, улицах Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, от Парных Крепостных ворот (Гоша гала гапысы), Площади молодежи, ул. Ниязи, а также на других дорогах, пересекающихся с этими улицами и проспектами.

Движение автотранспорта будет регулироваться с 14-го километра трассы Баку-Сальян по третьей окружной дороге, через Ясамальский район, "20-й участок" и близлежащие территории через пос. Бадамдар, сказал Асадов.

Он выразил просьбу к водителям во избежание пробок и заторов отдавать предпочтение альтернативным дорогам – от пересечения улиц Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова, а также улицы Юсифа Сафарова с улицей 28 Мая, через улицы и проспекты Бакиханова, Наримана Нариманова, Строителей, Гусейн Джавида, Парламента, Метбуат, Зии Буниятова, Микаила Мушфига.

Гражданам, которые захотят приехать из других городов и районов республики, рекомендуется с 18 по 30 апреля пользоваться общественным транспортом и маршрутными автобусами.

Асадов добавил, что в связи с проведением гонок Формулы 1 на территории Бакинского городского кольца установлены специальные дорожные знаки.

Напомним, что с 22 апреля в Баку меняется схема движения автобусов 17 маршрутов - №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1, курсирующих по улицам Бакинского городского кольца и близлежащим улицам.

Напомним, что соревнования Гран При Азербайджана Формулы 1 пройдут в Баку 26-28 апреля.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.