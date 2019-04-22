Покусанному собакой ребенку в Баку успешно проведена операция на щеке - врач

БАКУ /Trend/ - Покусанному собакой четырехлетнему Мамишеву Гусейну Гисмет оглу сделана пластическая операция на щеке под общим наркозом.

Об этом в понедельник сказал Trend его лечащий врач, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии Азербайджанского медицинского университета, работающий в отделении челюстно-лицевой хирургии Клинического медицинского центра Махаббат Джафаров.

По его словам, состояние ребенка нормальное.

«В конце недели он будет выписан», - сказал Джафаров.

«Минздрав так же информирован о состоянии ребенка. Обследования проводятся своевременно, необходимые вакцины сделаны. После выписки мальчика домой местная поликлиника продолжит проводить вакцинацию. Сейчас ничего нельзя сказать о заражении ребенка бешенством. Примерно через 40-60 дней он должен будет пройти обследование у инфекционистов», - сказал Джафаров.

Напомним, что Гусейн Мамишев подвергся нападению бешеной собаки в пос. Сулутепе в Бинагадинском районе Баку, которая прокусила ему щеку. Собака была бешеной, и после нападения на мальчика умерла. Пострадавший был срочно доставлен в больницу в Ходжасане, а оттуда переправлен в клиническую больницу номер 1 в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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