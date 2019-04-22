Ветеринар: Бродячих собак в Баку необходимо стерилизовать и прививать от бешенства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должен быть усилен контроль над бездомными животными.

Об этом сказал Trend в понедельник ветеринар Орхан Гаджилы.

По словам специалиста, у живущих стаями бродячих собак есть свои внутренние правила поведения.

"Например, борьба за самку, пищу, инстинкт защиты потомства и другие. Все это вызывает у собак агрессию. Чтобы уменьшить агрессию уличных собак, их нужно стерилизовать. После такой операции половая активность животных снижается. В таком случае, собаки гуляют совершенно спокойно, становятся безопасными".

Гаджилы рассказал также о том, что бешеные собаки отличаются агрессивностью по отношению к человеку: "Чтобы точно убедиться в том, что собака бешеная, у нее берут анализы. В случае, если анализ дает положительный результат, вылечить собаку невозможно, она погибнет. Здоровым же животным необходимо делать прививку от бешенства".

Ветеринар также подчеркнул, что важно просвещать общество в этой области: "Важно быть осторожными по отношению к уличным, бездомным животным. Животных, не имеющих хозяев, мучают люди, и они в ответ проявляют агрессию. Их мучает голод и жажда. Животные, окруженные заботой, накормленные и напоенные, на людей не нападают.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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