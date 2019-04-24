Завершено градостроительное проектирование в квартале площадью 28 га на западе Baku White City

24 апреля 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нехватка инфраструктуры, резкие изменения уровня зданий, тупики, нерегулируемая парковка и загрязненная окружающая среда изолировали территорию в западной части Baku White City между проспектами Нобеля и Бабека, улицами Н. Рафиева и Х. Рустамова, сообщает в среду Trend.

На основе распоряжения Исполнительной власти города Баку номер 8 от 10 января 2018 года было принято решение спроектировать эту территорию площадью 28 га в соответствии с Генеральным планом проекта Baku White City. В рамках проектирования была проведена техническая инвентаризация новой территории с хаотичными постройками, лишенной инфраструктуры. Были определены архитектурные параметры строящихся зданий, градостроительства, транспорта и другой инфраструктуры, завершено градостроительное проектирование в соответствии с Генпланом Baku White City.

Были смоделированы удобный доступ сети дорог на территории к проспектам Бабека и Нобеля, перекрестки на дорогах, а также пешеходные переходы. Квартал был разделен на строительные площадки и ландшафтные зоны, определены плотность застройки, политика высотности, и для соответствующих соглашений отправлен в Исполнительную власть города Баку и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

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