Распоряжение Президента Азербайджана о материальной помощи ветеранам ВОВ охватит более 9300 граждан - минтруда

24 апреля 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана «О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу» от 23 апреля 2019 года - очередной показатель того, что эти граждане окружены особым вниманием и заботой, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, распоряжение коснется более 9300 граждан.

Как говорится в сообщении минтруда, более 400 из них – это участники Второй мировой войны 1941-1945 годов, каждому из которых будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов. Остальные - вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работники специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участники блокады Ленинграда. Согласно распоряжению, каждый из них получит помощь в размере 500 манатов.

Распоряжением из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана выделено пять миллионов манатов.

Единовременная материальная помощь будет переведена на банковские счеты вышеуказанных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане упрощается процедура обращения за инвалидными колясками
Общество 18 апреля 11:24
В Азербайджане выросло число трудовых договоров, зарегистрированных в электронно-информационной системе
Экономика 4 апреля 15:50
В Азербайджане на учете состоят более 80 детей-аутистов - минтруда (ФОТО)
Общество 3 апреля 20:09
В Азербайджане пособия и пенсии для инвалидов апрельских боев повышены до 100%
Общество 2 апреля 18:20
Подсистема занятости минтруда Азербайджана начнет работать с июня
Бизнес 30 марта 21:14
В Азербайджане повышаются пенсии инвалидов Чернобыля
Общество 12 марта 12:34
Лента новостей
Выбран подрядчик по надзору над строительством интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 15:25
Завершено градостроительное проектирование в квартале площадью 28 га на западе Baku White City
Общество 15:18
Туркменистан принял участие в семинаре ООН по борьбе с трансграничным терроризмом в регионах
Туркменистан 15:16
Ученые считают, что электронные сигареты содержат вызывающие астму токсины
В мире 15:15
Малый бизнес составляет основу торгового сектора Казахстана
Бизнес 15:13
Девять азербайджанских фильмов на Varesh International Film Festival
Культура 15:09
Мэрия Баку готовит соглашение с мировым производителем и поставщиком лифтов Германии
Общество 15:07
В Азербайджане расширят продажу сжатого газа
Энергетика 15:06
Песчаная буря в Иране стала причиной закрытия школ
Общество 15:03