Минобразования Азербайджана обратилось к школам в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1

24 апреля 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана направило директивное письмо в общеобразовательные школы, находящиеся в его подчинении, в связи с "Гран-при Азербайджана SOCAR" Формулы 1, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В письме говорится, что в связи с тем, что некоторые улицы и проспекты города закрыты из-за проводимых соревнований, должны быть приняты соответствующие меры для обеспечения посещаемости учащихся, установлены альтернативные дороги, о которых должны быть проинформированы родители.

Отметим, что гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1, которые в этом году получили название "Гран-при Азербайджана SOCAR", пройдут в Баку 26-28 апреля.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формула 1 еще на три года

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека 13 метров, самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

Наибольшее число зрителей, посещающих Азербайджан для просмотра гонок Гран При, прибывает из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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