В части Гарадагского района Баку ожидаются перебои в электроснабжении

26 апреля 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 11:00 до 15:00 ожидаются кратковременные перебои в электроснабжении жилых зданий в поселке Мушфигабад, массива частных домов «Ени Мушфиг», поселка 28 Мая, частных домах с правой и левой стороны дороги Мушфигабад-Сумгайыт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО «Азеришыг».

Перебои связаны с работами по ремонту и реконструкции на Хырдаланской воздушной линии электропередач.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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