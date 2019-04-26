Определилась «тройка» первого свободного заезда F2 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджана (ФОТО)

26 апреля 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определились пилоты «тройки» первого свободного заезда F2 в рамках Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, проходящего в Баку, сообщает в пятницу Trend.

В 45-минутном свободном заезде первым стал пилот команды "UNİ-Virtuosi" Лука Гиотто, вторым - пилот команды "Carlin" Нобухару Мацушита, третьим – пилот команды "MP Motorsport" Джордан Кинг.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

На этих гонках пилот команды "Williams" Валттери Боттас поставил рекорд скорости в 378 километров в час.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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