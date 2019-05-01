В Баку возобновят движение на "Баладжарском спуске"

БАКУ /Trend/ - Движение автотранспорта на дороге, ведущей к Баладжарскому кругу в Бинагадинском районе Баку будет восстановлено в среду.

Об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, в настоящее время на территории продолжаются ремонтные работы: "Производятся ремонтно-восстановительные работы на Баладжарском кругу и примыкающих дорогах. В связи с этим от круга и до так называемого "Баладжарского спуска" ограничено движение автотранспорта. В настоящее время осуществляется асфальтирование указанного участка. Просьба к водителям, в качестве альтернативы, использовать улицы Яхьи Гусейнова, Рашида Исмаилова и Асафа Зейналлы".

Наджафли также отмети , что работы на территории будут идти до вечера среды: "В целом, работы на этой территории, Баладжарском кругу и примыкающих улицах ведутся по заказу Бакинского транспортного агентства. Ремонтно-восстановительные работы включают в себя расширение круга, установку дренажных сооружений и светофоров".

Напомним, что с 30 апреля движения автомобильного транспорта на указанной дороге ограничено, а также изменена схема движения проходящих через эту территорию регулярных автобусных маршрутов.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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