Совет печати: Азербайджан первым в СНГ отменил цензуру

БАКУ /Trend/ - Благодаря политической воле великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане в 1998 году была отменена цензура в печати.

Об этом сказал председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев, сообщает в пятницу Trend.

Депутат отметил, что сегодня азербайджанская пресса имеет законодательную базу, отвечающую всесторонним требованиям, и все это было осуществлено по личной инициативе великого лидера.

По словам главы СП, в мире нет ни одной такой страны, которая, подобно Азербайджану, решает социальные проблемы журналистов.

Амашев добавил, что и сегодня, листая страницы газеты «Экинчи», созданной основоположником азербайджанской печати Гасанбеком Зардаби, можно встретить мнения, созвучные с сегодняшним днем.

Отметим, что 3 мая, во Всемирный день свободы печати представители ведущих медиа Азербайджана посетили в Аллее почетного захоронения могилу основоположника азербайджанской печати Гасанбека Зардаби

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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