В Азербайджане сотни людей сегодня получат единовременную материальную помощь

3 мая 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начались работы по финансированию мер, предусмотренных распоряжением Президента Ильхама Алиева о предоставлении о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в настоящее время Государственный фонд социальной защиты переводит средства на пенсионные счета указанных категорий граждан.

Процесс перевода средств на счета будет завершен в течение дня.

Напомним, что, согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в этот период, работникам специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии и флотилии в зонах операций воюющих флотилий и в тылу, лицам, награжденным соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону города Ленинград, а также участникам Ленинградской блокады - 500 манатов единовременной материальной помощи.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израиль замирает в скорбной памяти о жертвах Холокоста
Израиль 2 мая 10:58
В Азербайджане восстанавливают нарушенное пенсионное право сотен граждан
Общество 23 апреля 22:12
ФБР рассекретило документы о "бегстве" Гитлера в Аргентину
В мире 23 апреля 10:22
В Германии предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
В мире 18 апреля 15:41
В Азербайджане и Голландии почтят память азербайджанцев, погибших в борьбе против фашизма
Общество 16 апреля 19:00
Трамп осенью может объявить о расширении присутствия в Польше
В мире 15 апреля 11:53
Лента новостей
Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
Энергетика 18:32
Kapital Bank принял участие в Глобальной ежегодной встрече BAFT
Финансы 18:09
Expressbank вернул клиентам кэшбек на сумму свыше 400 000 манатов
Финансы 18:08
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил режим работы трех филиалов
Финансы 18:06
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане вырос
Финансы 18:05
Загрузка отелей на Шри-Ланке упала на 70% после взрывов на острове
В мире 18:01
Туркменистан проводит модернизацию энергетической инфраструктуры северного региона страны
Бизнес 18:01
Замминистра МВД: Сообщения о незаконной торговле человеческими органами в Азербайджане не находят подтверждения
Общество 17:56
Десятки человек стали жертвами межобщинных столкновений в Эфиопии
В мире 17:56