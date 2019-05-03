В Азербайджане сотни людей сегодня получат единовременную материальную помощь

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начались работы по финансированию мер, предусмотренных распоряжением Президента Ильхама Алиева о предоставлении о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, в настоящее время Государственный фонд социальной защиты переводит средства на пенсионные счета указанных категорий граждан.

Процесс перевода средств на счета будет завершен в течение дня.

Напомним, что, согласно распоряжению, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1000 манатов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в этот период, работникам специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии и флотилии в зонах операций воюющих флотилий и в тылу, лицам, награжденным соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону города Ленинград, а также участникам Ленинградской блокады - 500 манатов единовременной материальной помощи.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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