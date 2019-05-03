В БВШН прошел "День выпускника" Школы управления проектами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Второго мая 2019-го года в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошел «День выпускника» Школы управления проектами (SPM – School of Project Management), совместного проекта вуза и британской компании TwentyEighty Strategy Execution (Stratex). Обучение в SPM ведется на основе учебной программы магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США). В нем приняли участие руководители BP и SOCAR и другие гости, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

В этот раз выпускниками Школы управления проектами стали 46 специалистов, представляющих 13 компаний.

Среди них – руководители подразделений и специалисты компаний и организаций, в том числе SOCAR, БВШН, BP, Azersu ОАО, Azeriqaz, ЗАО Южно-газовый коридор, SOCAR Waste Management Complex”, KCADeutag, AKELİK Group, AzerTurk Bank, AzerTelecom, Expro Eurasia və Prokon LLC.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поздравил выпускников SPM с успешным завершением учебы. Отмечая что обучение в рамках программы проводится уже 3 года, ректор сказал, что многие из тех, кто сегодня получает сертификаты магистров, добились заметного прогресса в своей карьере уже в ходе обучения в Школе управления проектами, которая осуществляет свою деятельность в БВШН.

С поздравлениями к выпускникам обратился первый заместитель Azersu ОАО Теййуб Джаббаров. От отметил, что знания и навыки, полученные выпускниками во время обучения по указанной высшей программе помогут им в карьере. Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли сердечно поздравил выпускников. Он также остановился на том, как обучение в рамках Школы управления проектами положительно повлияет на карьерный рост участников и что обретенные знания станут практическим вкладом в дело их профессионального роста.

На встрече также выступил глава отдела по человеческих ресурсов SOCAR Асиф Бекирли. Он в частности подчеркнул важность осуществления подобных международных програм и то что 80 сотрудников SOCAR уже приняли участие в данной программе.

Профессор Британского университета Хериот Ватт Грем Вайт говоря о сотрудничестве между БВШН и Британским Университетом, указал на то, что ВВШН является одним из надежных партнеров университета Хериот Ватт.

Затем выпускникам Школы управления проектами были вручены сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона и памятные подарки. Выступившие выпускники школы поблагодари представителей БВШН за предоставленные для обучения условия. Они также поблагодарили преподавателей и организаторов.

За последние три года компании функционирующие в рамках государственного и частного секторов проявляют большой интерес к Школе управления проектами, они дают предпочтение этой школе для профессионального роста своих сотрудников.

Обучение в Школе ведется по семи модулям на основе программ магистратуры Университета Джорджа Вашингтона, в которые входят такие учебные курсы, как «Управление проектами», «Руководство проектами (лидерство) и коммуникации», «Управление рисками», «Составление графика работ и контроль затрат», «Качество для менеджеров проектов» и «Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта».

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