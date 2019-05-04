В Баку будет ограничено движение на одной из дорог

4 мая 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в воскресенье утром в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке дороги Ходжасан-Локбатан между торговым центром “Мейвели” и поселком Ходжасан, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение будет в силе до завершения ремонтных работ.

В этот период водители смогут в качестве альтернативы пользоваться Бакинской кольцевой дорогой 1.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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