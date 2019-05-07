Али Ахмедов: Бесплатными лекарствами могут обеспечиваться лица определенных категорий

7 мая 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лекарствами, которые бесплатно выдаются государством, могут обеспечиваться только лица определенных категорий. Об этом сказал во вторник вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Вице-премьер отметил, что список лекарств составляется по числу пациентов.

Ахмедов добавил, что ежегодно государство бесплатно выделяет лекарства для определенных категорий лиц. «Список этих пациентов больницы представляют в соответствующие органы исполнительной власти, и на основании этих списков лекарственные препараты передаются пациентам. Если чье-то имя не включено в этот список, то это другой вопрос. Чтобы включить этого человека в список, должны быть показатели об его заболевании. И если есть конкретный факт о том, что кому-то лекарство не досталось, то это следует расследовать отдельно», - сказал он.

Азербайджанское государство выделяет большие средства для бесплатного обеспечения больных лекарствами, и эти средства расходуются адресно, сказал вице-премьер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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