В Азербайджане могут приостановить деятельность объектов, загрязняющих Каспий

БАКУ /Trend/ - В случае продолжения загрязнения Каспийского моря со стороны компаний, предприятий, организаций и объектов, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратится в соответствующие органы с ходатайством о прекращении их деятельности.

Об этом сказал во вторник Trend специалист министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров. По словам Ганбарова, министерству ничего не остается, кроме как пойти на этот шаг в отношении тех, кто игнорирует их неоднократные предупреждения, извещения и письма: "Мониторинг береговой полосы Каспийского моря, в частности зоны Абшеронского полуострова, показал, что больше всего загрязняют окружающую среду, водоемы и само море компании-операторы, предприятия и объекты, осуществляющие нефтедобычу".

Специалист подчеркнул, что министерству не остается иного выхода, как ходатайствовать о прекращении деятельности виновников загрязнения.

"Мониторинг и анализы показывают, что в стекающих в море сточных водах густота нефтепродуктов, количество кишечной палочки, и бактерий, являющихся условными возбудителями патогенных заболеваний, многократно превышает норму, и они крайне ядовиты с точки зрения экотоксичности. Если не будут устранены причины отрицательного влияния на экосистему Каспия, в будущем это приведет к тяжелым последствиям", - сказал Ганбаров.

Он отметил также, что приближается пляжный сезон: "Сток промышленных вод в море без очистки, и контакт людей с такой средой крайне опасны. Как и в прошлые годы, во избежание экологической напряженности, исполнительная власть районов и муниципальные органы, совместно с соответствующими органами должны мобилизовать все силы, конкретными действиями предотвращать загрязнение".

По словам специалиста-эколога, министерство призывает предприятия и организации устанавливать очистные сооружения, чтобы не допускать сброс в водоемы сточных вод без очистки, требует в кратчайшие сроки исполнения своих неотложных поручений: "Если в кратчайшие сроки не начнется соответствующая работа, против нарушителей будут приняты самые строгие меры, а собранные материалы будут переданы в соответствующие органы. Сегодня одна из главных задач министерства - положить конец загрязнению Каспийского моря. Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы Каспий стал зоной экологической стабильности и развития", - сказал Ганбаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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