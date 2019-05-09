В Азербайджане за три месяца в ДТП погибли 142 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом квартале текущего года произошли 374 дорожно-транспортных происшествия, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 0,5 процента.

Как сообщает четверг Trend, общее число пострадавших в ДТП составило 484, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 4,2 процента. Среди них 142 случая с летальным исходом. 43 процента ДТП произошли в дневное время, 19,8 - ночью и 26, 7 процента - в сумерки. В результате 89, 3 процента ДТП, произошедших в населенных пунктах, число погибших составило 100 человек, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 26,5 процента.

48, 1 процента всех дорожных происшествий произошло с участием автомобилей и пешеходов, что на 10 процентов меньше прошлогоднего показателя, 29,7 - с участием нескольких транспортных средств (на 5,1 процента меньше), 22, 2 - одного автомобиля (на 40,7 процента больше).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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